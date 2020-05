"Nie będzie bezkarności". Francja chce walczyć ze zjawiskiem "miejskich rodeo"

Incydenty we francuskich miastach

Wcześniej podobne incydenty miały miejsce w innych miastach. W maju dochodziło do starć z policją między innymi w Sartrouville, Trappes i Montigny-le-Bretonneux. Policjanci byli obrzucani kamieniami, wystrzeliwano w ich kierunku race. Funkcjonariusze używali gazu łzawiącego przeciwko protestującym. W kwietniu z kolei doszło do zamieszek w podparyskich miejscowościach: Asnieres, Nanterre, Aulnay-sous-Bois i w Saint-Denis po wypadku 30-letniego motocyklisty, do którego doszło w miejscowości Villeneuve-la-Garenne podczas interwencji patrolu policji.