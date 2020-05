Splądrowane sklepy, dym nad miastem. "Nie możemy pozwolić, by tragedia wywołała kolejną tragedię"

Druga noc z rzędu w Minneapolis z gwałtownymi starciami z policją. Jedna osoba zginęła - podały lokalne media. Zamieszki są związane ze śmiercią Afroamerykanina, do której doszło podczas zatrzymania przez policję. Na nagraniach i zdjęciach z ulic miasta widać splądrowane i spalone sklepy oraz barykady na drogach.

Filmy z mediów społecznościowych pokazują tłum plądrujący sklepy i rozbijający szyby, dym unoszący się nad niektórymi dzielnicami miasta i szabrowników niszczących kasy fiskalne młotkami. Dziennik "Star Tribune" podał, że w nocy ze środy na czwartek w Minneapolis uszkodzono co najmniej kilkadziesiąt budynków. W trakcie gwałtownych protestów policja użyła gazu łzawiącego, gumowych kul i granatów hukowych.

Lokalne media poinformowały, że w trakcie niespokojnej nocy w pobliżu lombardu zastrzelony został mężczyzna. Policja podejrzewa, że zabił go właściciel tego lokalu.

Śmierć George'a Floyda

Zarzewiem protestów jest sprawa George'a Floyda, czarnoskórego 46-latka, który zmarł w trakcie zatrzymania przez policję. W poniedziałek do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na krzyki Floyda, że nie może oddychać. Wkrótce potem mężczyzna zmarł.

Policjanci biorący udział w zatrzymaniu zostali zwolnieni ze służby, a FBI wszczęło dochodzenie w ich sprawie. Burmistrz Minneapolis Jacob Frey w środę zaapelował do miejscowej prokuratury o postawienie zarzutów funkcjonariuszom. Głos zabrał też prezydent USA Donald Trump, który na Twitterze napisał, że FBI zajęło się sprawą Floyda w przyspieszonym trybie na jego wniosek. "Sprawiedliwości stanie się zadość!" - napisał Trump.

"Nie możemy pozwolić, by tragedia wywołała kolejną tragedię"

Protesty rozgorzały także w innych miastach w USA. W Los Angeles kilkaset osób zablokowało ruch na jednej z autostrad. Na jednym ze skrzyżowań w Chicago ludzie śpiewali i tańczyli. Na jezdni wypisywano hasła potępiające rasizm i brutalność policji. Najbardziej popularnym z nich jest "Nie mogę oddychać". To słowa, które Floyd wypowiedział do przyduszającego go policjanta.