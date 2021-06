"Nie chcę być pesymistą", "trzymam się nadziei". Rośnie liczba ofiar po zawaleniu budynku

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 11 odniosło obrażenia w wyniku zawalenia się część budynku mieszkalnego w Surfside w aglomeracji Miami. Trwają poszukiwania, a 159 osób nadal uważa się za zaginione. Amerykańskie media udostępniły nagranie z monitoringu, na którym widać moment zawalenia się gmachu. Tymczasem bliscy zaginionych zebrali się w pobliżu tragedii w oczekiwaniu na jakiekolwiek informacje. - Myślę, że odeszli - mówił mężczyzna, który bezskutecznie próbował dodzwonić się do do najbliższych.

Do częściowego zawalenia się budynku doszło w Surfside, na północnych przedmieściach Miami Beach na Florydzie około godziny 2 w nocy czasu lokalnego (8 rano w Polsce) w nocy ze środy na czwartek. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że jedna strona 12-piętrowego budynku uległa całkowitemu zawaleniu.

Co najmniej cztery osoby zginęły - podało BBC, powołując się na urzędników z hrabstwa Miami-Dade. 11 kolejnych osób jest poszkodowanych. Wcześniej informowano o śmierci trzech osób. Zakłada się, że bilans ofiar może być znacznie wyższy. Służby ratunkowe uratowały już dziesiątki osób. Burmistrz Surfside Charles Burkett, powiedział na porannej konferencji prasowej, że z budynku wyszło około 15 rodzin. Do zawalenia się budynku doszło w nocy, kiedy część mieszkańców spała. - To bolesne, ponieważ nie wydaje mi się, że znajdziemy ludzi żywych – powiedział Burkett.

Zawalił się budynek mieszkalny w Miami Runął budynek mieszkalny w Miami | PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Zaginionych nadal 159 osób

Straż pożarna przekazała AP, że akcja ratunkowa trwała też w nocy z czwartku na piątek. 130 strażaków wciąż przeczesuje gruzy w poszukiwaniu ofiar. Lekarze sądowi współpracują z policją przy identyfikacji ofiar śmiertelnych. Urzędnicy twierdzą, że dalsze działania poszukiwawcze są niebezpieczne dla ratowników ze względu na ryzyko zawalenia się kolejnych części konstrukcji. Ciągłe deszcze i burze dodatkowo komplikują i tak już trudne zadanie dla zespołów poszukiwawczo-ratowniczych.

Burmistrzyni hrabstwa Daniella Levine Cava poinformowała w piątek, że służby ratunkowe wciąż poszukują osób, które przeżyły. Za zaginionych uznaje się 159 osób.

Wcześniej, w czwartek, burmistrzyni przekazała reporterom, że los 99 osób pozostaje nieznany. Zaznaczyła wówczas jednak, że niektóre z nich nie musiały być w budynku w momencie jego zawalenia. Dodała wówczas, że 102 osoby, których miejsce pobytu początkowo było nieznane, zostały zlokalizowane i "uznane za bezpieczne".

Runął budynek mieszkalny w Miami PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

"Trzymam się nadziei. Rozpaczliwie chcę wiedzieć, co się dzieje"

Krewni zaginionych zebrali się w piątek kilka przecznic od miejsca tragedii, czekając na jakiekolwiek informacje i obawiając się najgorszego. Jak zauważa BBC, publikują w mediach społecznościowych apele o informacje, które mogą pomóc im znaleźć swoich bliskich.

Rodziny i przyjaciele zaginionych PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Nicolas Fernandez powiedział, że telefony do zaginionych bliskich mu osób pozostały bez odpowiedzi. - Myślę, że odeszli - powiedział CBS. - Nie chcę być pesymistą, ale dzwonimy do nich non stop i bez odpowiedzi - dodał.

Kiedy Jenny Urgelles dowiedziała się, że zawalił się budynek, w którym mieszkali jej rodzice, od razu zadzwoniła do nich. Na oba połączenia zareagowała od razu poczta głosowa.

- Trzymam się nadziei. Rozpaczliwie chcę wiedzieć, co się dzieje – powiedziała w lokalnej telewizji.

Nagranie z momentu tragedii

Amerykańskie media udostępniły nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano moment tragedii. Widać na nim, że w pierwszej kolejności zawaleniu uległa środkowa część budynku. Chwilę później runął fragment znajdujący się najbliżej nabrzeża. Po zawaleniu się konstrukcji nad miejscem widać unoszące się kłęby kurzu. - Budynek zawalił się nad ranem, najpierw jedna część, potem druga. Jesteśmy sercem ze wszystkimi osobami, które były w środku - mówili dziennikarze CNN, prezentując materiał.

Budynek w Surfside przed i po zawaleniu Google Earth, Joe Raedle/Getty Images

Stan wyjątkowy na Florydzie

W związku z zawaleniem się budynku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zatwierdził stan wyjątkowy na Florydzie i zarządził pomoc federalną, aby uzupełnić stanowe i lokalne działania ratunkowe. "Działania prezydenta upoważniają resort bezpieczeństwa krajowego, Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA), do koordynowania wszystkich wysiłków, związanych z pomocą w przypadku katastrofy" - poinformował w piątek Biały Dom.

Akcja ratunkowa po zawaleniu się budynku w Miami Reuters

Wśród zaginionych są między innymi siostra pierwszej damy Paragwaju i jej rodzina, która przebywała na 10. piętrze budynku. Inne poszukiwane osoby to dziewięciu obywateli Argentyny i czterech Wenezuelczyków. Należąca do aglomeracji Miami miejscowość Surfside jest znana jako ośrodek społeczności ortodoksyjnych Żydów, a także jako "mała Argentyna" ze względu na dużą liczbę imigrantów z tego kraju.

W wybudowanym w 1981 roku położonym tuż przy plaży apartamentowcu było ponad 130 mieszkań. Do częściowego zawalenia się budynku doszło nazajutrz po pomyślnym przejściu inspekcji budowlanej. Przyczyna zawalenia się budynku wciąż jest wyjaśniana. Jak podał "Washington Post", do zawalenia się 40-letniego bloku doszło zaledwie dzień po tym, jak pomyślnie przeszedł on inspekcję budowlaną.

"Myślałem, że to burza"

Według relacji świadka, mieszkańca sąsiedniego apartamentowca, "budynek się zatrząsł", a gdy mężczyzna wyjrzał przez okno, "nie było nic widać". - Myślałem, że to burza. Kiedy kurz opadł, zobaczyłem, że dwóch trzecich budynku nie było, były zrównane z ziemią - dodał.

Na nagraniu zarejestrowanym przez świadków zdarzenia widać ludzi gromadzących się wokół gruzowiska. - Ten budynek całkowicie zniknął - krzyczy jedna z osób słyszanych na materiale.

- Widziałem, jak jedna trzecia albo może nawet połowa tego budynku się dosłownie zawaliła - mówił NBC Miami jeden ze świadków katastrofy. - Nie potrafię tego opisać, to wyglądało, jakby wybuchła bomba, (...) teraz jest tam ogromne rumowisko - dodał.

