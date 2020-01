"Bez skrupułów wydawał olbrzymie sumy z publicznych funduszy". Były szef Interpolu skazany

We wrześniu 2018 roku mieszkająca w Lyonie żona Menga zgłosiła, że jej mąż zaginął w czasie podróży do Chin. Po dziesięciu dniach Pekin ogłosił, że Meng wrócił do Chin, gdzie został zatrzymany pod zarzutem korupcji. Interpol z kolei poinformował, że ustąpił on z funkcji prezesa. W marcu ubiegłego roku wyrzucono go z Komunistycznej Partii Chin.