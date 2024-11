Kolejny atak na siły ONZ. Czterech włoskich żołnierzy rannych

Agencja Ansa podała, że czterech Włochów zostało rannych w wyniku ataku na bazę UNIFIL w Libanie. Według agencji, powołującej się na włoskie źródła rządowe, ich życie nie jest zagrożone. To kolejny w ostatnich tygodniach atak na włoskie bazy misji UNIFIL. Gdy w październiku zostały one ostrzelane przez siły izraelskie, wywołało to stanowczy protest rządu Giorgii Meloni.