Starcia na północy Kosowa. Tłum otoczył funkcjonariuszy, przeprowadzających akcję wymierzoną w przemytników

Apel do NATO i sił pokojowych KFOR

Odnosząc się do wydarzeń z północy Kosowa, Ana Brnabić, premier Serbii wezwała NATO i stacjonujące w Kosowie oddziały międzynarodowych sił pokojowych KFOR do szybkiej reakcji. - Sytuacja jest więcej niż dramatyczna i to ostatni moment, by zatrzymać szaleńczą politykę Prisztiny. Takie zachowania doprowadzają nas na krawędź przepaści - powiedziała szefowa rządu, cytowana przez Tanjug.