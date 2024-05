Do zdarzenia doszło w sobotę na targu w Ajaccio, stolicy Korsyki. Zemmour prowadzi tam kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się na początku czerwca.

"Wynoś się stąd!" – krzyczał w kierunku polityka kilkunastoosobowy tłum, nazywając go "faszystą" i "rasistą". W pewnym momencie do Zemmoura podbiegła młoda kobieta, próbując go uderzyć. W odpowiedzi polityk uderzył ją w tył głowy, kiedy była już odciągana przez ochronę.