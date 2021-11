Rośnie liczba zgonów na COVID-19 we Włoszech. Propozycja nowej przepustki sanitarnej

We Włoszech w szybkim tempie rośnie liczba zgonów na COVID-19. Zdecydowana większość zmarłych, to osoby niezaszczepione - alarmuje Amerigo Cicchetti z Uniwersytetu Katolickiego w Rzymie. Jak dodał, średnia wieku zmarłych spadła do 60 lat. Dlatego pojawiają się apele do rządu o podjęcie natychmiastowych działań. Jedno z rozważanych rozwiązań to nowa przepustka sanitarna.