Minister zdrowia Włoch zachęca do szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza – na trzy dni przed rozpoczęciem szczepień dzieci w wieku 5-11 lat - apeluje o to, żeby obywatele kraju "zaufali pediatrom". Według przedstawionego w poniedziałek sondażu szczepienia dzieci popiera we Włoszech połowa rodziców.

- To delikatna kwestia, w której należy zaufać tym, którzy swoje życie poświęcają naszym dzieciom - powiedział minister zdrowia Włoch Roberto Speranza w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat. Zapewnił, że on zaszczepi swoje dzieci.

Władze medyczne w wielu regionach Włoch informują o boomie zapisów dzieci na szczepienia. Zaczną się one prawie w całym kraju w czwartek, a w stołecznym Lacjum - w środę. Początek szczepień najmłodszych zbiega się w czasie z szerzeniem się zakażeń wśród nich, które jest znaczne i stale rośnie, na co zwrócił uwagę koordynator komitetu doradców rządu, profesor pediatrii Franco Locatelli.

Szczepienie dzieci we Włoszech

Szczepienie dzieci we Włoszech Fabio Muzzi/PAP/EPA

- Oferta szczepień jest w najlepszym interesie dzieci. Błędne jest mówienie, że szczepi się je po to, by chronić dorosłych. Szczepi się dzieci po to, aby chronić ich zdrowie - powiedział Locatelli, szef krajowej Rady Medycznej.