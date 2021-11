Protesty przeciw restrykcjom sanitarnym na Martynice. Policjanci ostrzelani

Incydenty na Martynice miały miejsce kilkukrotnie w nocy z poniedziałku na wtorek w stolicy wyspy Fort-de-France. - Interweniowaliśmy w związku z palącymi się śmietnikami, pomagając strażakom w dzielnicy Sainte-Therese około 23.30. Ostrzelano nas. Około 1.45 (w nocy) podpalono inne śmietniki i samochody. To właśnie w tym momencie doświadczyliśmy wielokrotnego ostrzału z broni o kalibrze 9 mm" - przykazały służby bezpieczeństwa publicznego. Jak dodano, żaden z funkcjonariuszy nie został ranny, a sytuacja na wyspie uspokoiła się po nocnej eskalacji.

Na Gwadelupie, która podobnie jak Martynika jest francuskim departamentem zamorskim, gwałtowne protesty trwają od tygodnia. We wtorek demonstranci palili samochody, organizowali blokady drogowe i uniemożliwiali dostęp do szpitali pracownikom oraz pacjentom. Pracowników służby zdrowia bito i atakowano. W nocy dochodzi do grabieży sklepów i aktów wandalizmu. W sklepach zaczyna brakować produktów żywnościowych.