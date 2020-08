13 funtów za każdy dzień izolacji z powodu koronawirusa. "Ten ruch nie jest wystarczający"

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ogłosił, że osoby o niskich dochodach, które muszą się izolować z powodu zakażenia koronawirusem i nie mogą pracować z domu, będą uprawnione do dodatkowego zasiłku w wysokości 13 funtów dziennie. - Cieszę się, że w końcu dostrzegli tę kwestię, ale z przykrością stwierdzam, że ten ruch nie jest wystarczający - stwierdził laburzystowski burmistrz hrabstwa metropolitalnego Greater Manchester, Andy Burnham.

13 funtów za każdy dzień izolacji

Zgodnie z zapowiedzią, osoby, które muszą się izolować przez 10 dni po potwierdzeniu testem obecności koronawirusa, będą uprawnione do zasiłku w wysokości 130 funtów, a członkowie ich gospodarstwa domowego, którzy muszą się izolować przez 14 dni, otrzymają 182 funty.

Natomiast osobom spoza gospodarstwa domowego, które zostały zidentyfikowane jako bliski kontakt zakażonego, będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 13 funtów za każdy dzień izolacji, do kwoty 182 funtów.

W każdym przypadku warunkiem niezbędnym jest to, że dana osoba jest zatrudniona bądź prowadzi własną działalność, nie może wykonywać pracy z domu i jest uprawniona do zasiłku z powodu niskich dochodów.

"Brytyjskie społeczeństwo już wiele poświęciło, by pomóc spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa"

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock oświadczył, że "brytyjskie społeczeństwo już wiele poświęciło, by pomóc spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa". - Odizolowanie się w przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19 lub kontaktu z kimś, kto go ma, pozostaje kluczowe dla zatrzymania lokalnych ognisk - stwierdził.

- Ten nowy system zasiłków pomoże osobom o niskich dochodach, które nie są w stanie pracować w domu, w tym, by nadal mogły uczestniczyć w ogólnokrajowej walce z tym wirusem - dodał.

Kontrowersyjna kwota zasiłku

Mohammed Iqbal, laburzystowski przewodniczący rady dystryktu Pendle, powiedział nawet, że jakkolwiek pomoc jest mile widziana, to kwota 13 funtów dziennie jest policzkiem dla ludzi.

To właśnie Manchester i okoliczne miejscowości są obecnie głównymi ogniskami epidemii w Anglii, zatem to ich mieszkańcy będą uprawnieni do zasiłków.