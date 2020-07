Tradycyjny bankiet noblowski odwołany

Według dyrektora wykonawczego Fundacji Noblowskiej Larsa Heikenstena organizacja bankietu dla 1250 gości w Sali Błękitnej sztokholmskiego Ratusza "nie będzie w tym roku możliwa". W Szwecji obowiązuje zakaz organizacji zgromadzeń powyżej 50 osób. Nie jest jasne, czy do grudnia limit ten zostanie zniesiony, ale przesądziły inne przesłanki.

- Podczas bankietu noblowskiego trudno zachować odstęp, a po drugie nie jesteśmy pewni, czy laureaci oraz towarzyszące im osoby będą mogli przyjechać do Szwecji - podkreślił Heikensten.

Inne uroczystości noblowskie zostaną ograniczone lub, tak jak koncert ku czci noblistów, odbędą się bez udziału publiczności. Nie wiadomo na razie, w jaki sposób zorganizowane zostanie wręczenie złotych noblowskich medali oraz dyplomów. Ceremonia zazwyczaj ma miejsce w sztokholmskiej filharmonii z udziałem 1,5 tysiąca gości. - To będzie wyglądało inaczej - uściślił jedynie Heikensten.

Szwecja walczy z koronawirusem

Według Urzędu Zdrowia Publicznego w Szwecji obserwuje się obecnie "pozytywny malejący trend", jeśli chodzi o rozwój epidemii. W ciągu ostatniej doby odnotowano siedem ofiar śmiertelnych COVID-19, łączny bilans to 5 646. We wtorek poinformowano o 118 nowych przypadkach zakażeń. Dotychczas koronawirusa zdiagnozowano w Szwecji u 78 166 osób.

Szwedzcy eksperci na zlecenie rządu przygotowali trzy możliwe scenariusze dalszego przebiegu pandemii w Szwecji. W pierwszej opcji liczba nowych zakażeń COVID-19 będzie nadal maleć do jesieni. Według drugiego scenariusza jesienią nastąpi nagły wzrost zachorowań, po czym liczba infekcji szybko zmaleje. Trzecia możliwość to mający nastąpić jesienią wzrost zachorowań, a równomiernie rosnący trend będzie się utrzymywać do przyszłego roku.