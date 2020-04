Putin: przed nami skomplikowana i trudna droga

Władimir Putin przedłużył okres zawieszenia aktywności zawodowej w kraju do 11 maja. Dotychczas restrykcje miały obowiązywać do końca kwietnia, jednak jak mówił prezydent, Rosja nie osiągnęła jeszcze szczytu pandemii COVID-19.

"Przed nami skomplikowana i trudna droga"

Zalecił opracowanie do 5 maja kryteriów stopniowego rezygnowania z ograniczeń, tak by regiony Rosji miały tydzień, do 12 maja na przygotowanie się do tego procesu. Dopuścił ewentualność, że w niektórych częściach kraju utrzymanie restrykcji nadal będzie konieczne.