Brakuje tlenu i łóżek w szpitalach, władze apelują do obywateli. Kraj "na krawędzi katastrofy"

Władze Indonezji wezwały producentów do priorytetowego traktowania zamówień na tlen medyczny. W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w tym kraju, szpitale znalazły się na granicy swych możliwości, a pacjenci odsyłani są do innych placówek. Indonezja jest obecnie najciężej dotkniętym pandemią krajem regionu lecz eksperci ostrzegają, że faktyczna liczba chorujących może być znacznie wyższa.

