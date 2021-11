Protesty na ulicach Brukseli przeciwko restrykcjom. Doszło do starć z policją

W Brukseli odbyły się demonstracje przeciwko ograniczeniom nałożonym przez rząd w związku z pandemią COVID-19. Na ulice stolicy wyszło około 35 tysięcy osób. Doszło do starć z policją, która użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Jak relacjonowali świadkowie, protest przekształcił się w starcia z funkcjonariuszami kiedy część demonstrantów zaczęła już rozchodzić się do domów. Demonstranci ubrani w czarne kaptury zaczęli obrzucać funkcjonariuszy kamieniami niszcząc samochody i podpalając kontenery ze śmieciami. Policjantów obrzucano też petardami i fajerwerkami.

Koronawirus w Belgii

Od soboty w Belgii zaostrzono restrykcje związane z koronawirusem, m.in. rozszerzono stosowanie maseczek. W publicznych pomieszczeniach zamkniętych wprowadzono ogólny obowiązek noszenia maseczek. Dotyczy to osób powyżej 10. roku życia.

Ponadto, zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez rząd, praca z domu ma być obowiązkowa cztery dni w tygodniu do 12 grudnia, potem trzy dni. Wyjątek stanowią firmy, w których nie jest to możliwe. Zaostrzone restrykcje mają obowiązywać do 28 stycznia 2022 roku.