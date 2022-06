Bochenek chleba oznaką bogactwa w Korei Północnej. "Mąka stała się luksusowym składnikiem"

Mąka droższa od ryżu

Skokowy wzrost cen mąki w ciągu kilku lat

Kilogram mąki w powiecie Kimjongsuk jeszcze w 2019 roku kosztował od 4 tys. do 4,6 tys. wonów (ok. 20-23 zł). Obecnie ceny oscylują wokół 18 tysięcy wonów (ok. 90 zł). Według serwisu informacyjnego AsiaPress, obecna cena ryżu w tym kraju wynosi około 6,6 tys. wonów za kilogram (ok. 33 zł), w porównaniu z około 4,2 tysiącami wonów pod koniec 2019 roku.