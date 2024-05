Prezydent Kolumbii: zrywamy stosunki dyplomatyczne z Izraelem

- Tutaj, przed państwem (…) prezydent republiki ogłasza, że jutro (w czwartek - red.) zerwane zostaną stosunki dyplomatyczne z Izraelem, ponieważ ma on ludobójczy rząd – oświadczył Petro, przemawiając do tłumu zwolenników zgromadzonych w Bogocie z okazji Święta Pracy.

Petro zapowiadał m.in. przyłączenie się do skargi wniesionej przez RPA przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, w której zarzucono Izraelowi ludobójstwo. W marcu groził zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Izraelem, jeśli ten nie zastosuje się do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej go do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy.