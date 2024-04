Około setka małych dzieci wzięła udział w mającym wielowiekową tradycję festiwalu Nakizumo w Japonii. Wydarzenie polega na tym, że dzieci trzymane są na rękach przez zawodników sumo, którzy próbują doprowadzić je do łez. Wygrywa to, które rozpłacze się jako pierwsze.

W niedzielę w świątyni Senso-ji w Tokio odbyła się kolejna edycja Nakizumo, czyli festiwalu płaczących dzieci. W konkursie biorą udział zawodnicy sumo, należący do klubu sportowego Uniwersytetu Nihon, oraz niemowlęta.

Dwóch zawodników bierze je na ręce, staje na przeciwko siebie i kołysze nimi, a "sędzia" konkursu zakłada na twarz kolorową maskę z podobizną demonów i wydaje z siebie głośne dźwięki, próbując doprowadzić maluchy do płaczu. Wygrywa to dziecko, które rozpłacze się jako pierwsze. Jeśli rozpłaczą się w tym samym czasie, wygrywa to, które zapłacze głośniej.