Spór między Izraelem i Palestyną o śmierć dziennikarki. Pocisk przekazany do badań

Palestyńczycy, którzy w sobotę przekazali pocisk amerykańskiemu koordynatorowi do spraw bezpieczeństwa, powiedzieli, że zostali zapewnieni, że Izrael nie będzie brał udziału w teście balistycznym.

Śmierć palestyńsko-amerykańskiej dziennikarki

Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Szirin Abu Akleh Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Izraelskie Siły Obronne (IDF) informowały, że są zaangażowane w ustalenie okoliczności śmierci Abu Akleh. Izraelskie służby w związku z tym wezwały władze palestyńskie do przekazania im pocisku, od którego zginęła dziennikarka. Autonomia Palestyńska odmawiała przekazania kuli, wyjaśniając, że nie ufa Izraelowi. Palestyńczycy utrzymują, że izraelskie wojsko celowo zabiło Abu Akleh. Izrael odrzuca te oskarżenia, wskazując, że dziennikarka mogła zostać trafiona w wyniku błędnego użycia ognia lub z rąk jednego z palestyńskich bojowników, którzy starli się wówczas z siłami Izraela.

- Test [balistyczny - przyp. red.] nie będzie amerykański. Test będzie izraelski, z amerykańską obecnością przez cały czas - powiedział rzecznik izraelskiej armii generał brygady Ran Kochav. - W najbliższych dniach lub godzinach stanie się jasne, czy to my ją zabiliśmy, przypadkowo, czy też byli to palestyńscy napastnicy - dodał.