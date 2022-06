Hinduski krawiec zamordowany przez dwóch muzułmanów. "Nie ma żadnego uzasadnienia dla tej zbrodni"

Zabójstwo hinduskiego krawca w jego pracowni w mieście Udaipur w stanie Radżastan na północnym zachodzie Indii wywołało falę protestów w Indiach. Do zbrodni, dokonanej przy użyciu maczety, przyznało się dwóch muzułmanów. Mężczyźni opublikowali w internecie nagranie z egzekucji.

Do zabójstwa doszło we wtorek. Media społecznościowe obiegły dwa nagrania - jedno ukazuje, jak dwaj brodaci mężczyźni atakują maczetą hinduskiego krawca, na drugim ci sami mężczyźni przyznają się do zabójstwa i ostrzegają, że premier Indii Narendra Modi może podzielić ten sam los.