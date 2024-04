Hiszpański premier Pedro Sanchez tymczasowo zawiesił wykonywanie wszystkich swoich obowiązków. Odwołał spotkania i w poniedziałek ma zdecydować, czy nadal będzie stał na czele rządu. Ma to związek z zarzutami wobec jego żony, która jest oskarżona o udział w aferze korupcyjnej. W środę sąd w Madrycie uruchomił wobec niej dochodzenie.

W liście Sanchez zarzucił politykom prawicy, kierującemu Partią Ludową Albertowi Nunezowi Feijoo oraz szefowi Vox Santiago Abascalowi, udział w nagonce na siebie i swoją żonę poprzez podsycanie kampanii medialnej. "Pan Feijoo poskarżył się już w tej sprawie do Urzędu Konfliktu Interesów, wnosząc o trwający od 5 do 10 lat zakaz pełnienia przeze mnie funkcji publicznych" - napisał Sanchez, dodając, że władze tej instytucji odrzuciły wniosek.

Dodał, że w związku z atakiem na jego życie prywatne potrzebuje aktualnie przerwy "na zastanowienie się co dalej". Przekazał, że do poniedziałku wypowie się, czy będzie nadal przewodził rządowi, który został sformowany po wyborach z 23 lipca 2023 roku. To trzeci gabinet Sancheza.