Rodzina przez 35 lat skarżyła się na hałaśliwy bar. Sąd nakazał miastu wypłatę odszkodowania

115 tysięcy euro odszkodowania otrzyma rodzina mieszkająca nad hałaśliwym barem w Ciudad Real, mieście w południowej Hiszpanii. Sąd zwrócił uwagę, że miejscy urzędnicy przez 35 lat ignorowali skargi składane przez mieszkańców budynku i nie podjęli żadnych działań, by skutecznie obniżyć poziom hałasu.

Wskazał przy tym, że ratusz dysponuje "narzędziami", by wymusić to na właścicielu baru.