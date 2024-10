Trzęsienie ziemi w Gruzji. Opozycja mówi o zamachu stanu

W sobotę w Gruzji odbyły się wybory parlamentarne. Wieczorem Centralna Komisja Wyborcza podała, że po przeliczeniu głosów z niemal 71 procent lokali wyborczych, wygrywa rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Liderzy opozycji oświadczyli, że nie uznają tych wyników. Padły też oskarżenia wobec rządzących o zamach stanu. Komentatorzy są zgodni, że to historyczne wybory, które zdeterminują przyszłość kraju.

Rządzące ugrupowanie utrzymuje, że trafi do niego około 90 z 150 miejsc w parlamencie.

W tym roku w Gruzji po raz pierwszy do 90 procent głosów oddanych w wyborach parlamentarnych jest liczonych elektronicznie.

Opozycja nie uznaje wyników

Gratulacje od Orbana

Premier Węgier Viktor Orban , jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, pogratulował w sobotę partii Gruzińskie Marzenie "przytłaczającego zwycięstwa". "Naród Gruzji wie, co jest najlepsze dla ich kraju, i sprawił, że dziś ich głos został usłyszany!" - napisał w serwisie X.

Z badania Edison Research przeprowadzonego na zlecenie opozycyjnej telewizji Formula TV wynika, że GM zdobyło 40,9 proc. głosów, a na cztery siły opozycyjne zagłosowało łącznie 51,9 proc. wyborców. Z kolei według exit poll dla prorządowej stacji Imedi GM zdobyło 56,1 proc., a opozycja łącznie 36 proc. głosów. Frekwencja w sobotnich wyborach parlamentarnych wyniosła 59 proc. Podczas poprzednich wyborów w 2020 roku frekwencja była na poziomie 57 proc., a w 2012 r., gdy GM doszło do władzy, 61 proc.

Powyborczy chaos

Dwa inne sondaże - na zlecenie proopozycyjnych stacji Formula i Mtavari Arkhi - wskazywały z kolei, że to ugrupowania opozycyjne będą w stanie wspólnie utworzyć większość w 150-osobowym parlamencie.

- To rzadko się zdarza, by ta sama (rządząca - red.) partia osiągnęła taki sukces w tak trudnej sytuacji. To dobrze pokazuje talent narodu gruzińskiego - oświadczył Bidzina Iwaniszwili, były premier i założyciel partii Gruzińskie Marzenie, kilka minut po zakończeniu głosowania. - Zapewniam, że nasz kraj osiągnie wielki sukces w ciągu najbliższych czterech lat - dodał. W okolicy siedziby partii wystrzelono fajerwerki.