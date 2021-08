Pożary w Grecji. Na Peloponezie ewakuowano cztery wioski, szpitale i służby w stanie gotowości

W północno-zachodniej części Półwyspu Peloponez, w Grecji, doszło do pożaru. Nakazano ewakuację czterech wiosek. Do walki z ogniem wysłanych zostało blisko stu strażaków. Otrzymali również wsparcie z powietrza. Okoliczne szpitale postawiono w stan gotowości.

Do pożaru doszło w sobotę. Wybuchł on w północno-zachodniej części Półwyspu Peloponez, w pobliżu miasta Patras. W związku z tym nakazano ewakuację czterech wiosek. Do walki z ogniem wysłanych zostało blisko stu strażaków. Otrzymali również wsparcie z powietrza.