Został pobity po wyjściu ze szkoły. Nie żyje 15-latek

Nie żyje 15-letni Shamseddine, który został napadnięty w czwartek po wyjściu ze szkoły w Viry-Chatillon na przedmieściach Paryża. W związku ze sprawą zatrzymano pięć osób w wieku od 15 do 20 lat. Rzeczniczka rządu Francji Prisca Thevenot w oświadczeniu na platformie X zapewniła, że społeczeństwo "nie ugnie się" w obliczu "barbarzyńskiej zbrodni".

