Morderstwo młodej studentki w ekskluzywnej XVI dzielnicy Paryża wywołało we Francji pytania o skuteczność egzekwowania nakazów opuszczenia kraju. Podejrzewany o dokonanie zbrodni 22-latek był nim objęty, jednak do wydalenia nie doszło. Choć odsiadywał on wyrok za gwałt, sąd na początku września przeniósł go do aresztu, po czym zezwolił mu na jego opuszczenie na czas przeciągającego się procesu deportacji. Po kilku dniach od zwolnienia proces domknięto, ale 22-latek zniknął. Następnie doszło do zbrodni. Ścigająca 22-latka policja znalazła go w Szwajcarii.