Słynny paryski jubiler obrabowany. Zatrzymano dwóch podejrzanych

Podejrzani o zorganizowanie napadu to mężczyźni w wieku 44 i 54 lat, którzy mieli przy sobie czarnogórskie dokumenty tożsamości - donosi BMFTV.

Napad z bronią w ręku

Napad miał miejsce we wtorkowy wieczór . Pod sklep jubilerski Chaumet w pobliżu Pól Elizejskich podjechał mężczyzna na skuterze, który następnie wszedł do środka i zaczął grozić pracownikom bronią palną. Jak pisze AFP, "bez użycia przemocy" skradł biżuterię i drogocenne kamienie, których wartość szacowana jest na 2-3 miliony euro. Po dokonaniu rabunku uciekł swoim jednośladem.

Założony w 1780 roku Chaumet to jedna z najstarszych francuskich marek jubilerskich, należąca do koncernu produkującego dobra luksusowe LVMH (mający w portfolio takie marki jak Moet & Chandon, Veuve Clicquot-Ponsardin, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Givenchy, Dior czy Jimmy Choo).