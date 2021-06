Więzienie za spoliczkowanie Macrona

18 miesięcy więzienia, w tym 14 w zawieszeniu - to kara dla 28-letniego Damiena Tarela, który we wtorek spoliczkował prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Prokurator żądał dla niego kary 18 miesięcy bezwzględnego więzienia, a obrońca wnioskował o karę w zawieszeniu.

Do spoliczkowania Macrona doszło we wtorek. W czwartek 28-letni Damien Tarel został skazany na 18 miesięcy więzienia, w tym 14 w zawieszeniu. Oznacza to, że w więzieniu mężczyzna spędzi cztery miesiące. Sprawca został również pozbawiony praw publicznych na trzy lata. Przez pięć lat nie będzie mógł też posiadać broni.