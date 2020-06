Minister zapłaciła za szkolenie z publicznych pieniędzy, zastąpi ją były premier

Władze partii Centrum Finlandii (KESK) zdecydowały, że oficjalnym kandydatem do objęcia funkcji ministra finansów zostanie Matti Vanhanen. Dotychczasowa szefowa resortu Katri Kulmuni podała się do dymisji po tym, gdy zapłaciła za swoje szkolenie z publicznych pieniędzy. Kandydat na ministra to doświadczony polityk partii centrowej. Był premierem Finlandii w latach 2003-2010.