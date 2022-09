Estonia kupi polskie przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun

- To bardzo ważne dla nas, dla regionu Morza Bałtyckiego i w szczególności dla wschodniej flanki NATO - mówił Hanno Pevkur. Jak minister obrony Estonii, podpisanie umowy to "historyczny moment dla naszej dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności".

Zaznaczył, że w obliczu tego, co obecnie dzieje się w Ukrainie , "naszą odpowiedzialnością jest to, aby w sposób kolektywny szybko odpowiedzieć na to, co robi Rosja ".

Błaszczak: dostawy nie będą się odbywały kosztem dostaw dla Wojska Polskiego

Według Błaszczaka, to, że Polska Grupa Zbrojeniowa i fabryka Mesko były w stanie zwiększyć moce produkcyjne, jest dowodem, że dobra broń może być produkowana w naszym kraju w dużych ilościach. - I to jest najlepsza wiadomość, którą dzisiaj mogliśmy usłyszeć - dodał.

"Pioruny są skuteczne i nowoczesne"

- Podpisanie tego kontraktu to doskonała wiadomość z kilku powodów. Pierwszy to fakt, że Estończycy stawiają na sprzęt, który sprawdza się na współczesnym polu walki i zbiera doskonałe opinie użytkowników. Po drugie, jest to polska technologia, polski produkt, zdobywający międzynarodowe uznanie, sprawdzony w najtrudniejszych warunkach bojowych, odpowiadający wymogom współczesnego teatru wojennego. I po trzecie, daje to mocne podstawy do rozszerzenia wachlarza przyszłych kontraktów z innymi partnerami - powiedział.