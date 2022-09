Kolejka osiągnęła maksymalną długość. Możliwość dołączenia wstrzymana

Możliwość dołączenia do kolejki osób czekających, by oddać hołd zmarłej królowej Elżbiecie II, została w piątek wstrzymana na co najmniej sześć godzin. Długość kolejki do Pałacu Westminsterskiego, gdzie wystawiono trumnę z ciałem zmarłej monarchini, osiągnęła maksymalną przewidzianą długość - 7,9 kilometra, a szacowany czas oczekiwania to minimum 14 godzin.