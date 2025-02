Umowa zawarta za plecami Ukraińców? "Nie chcę nikogo straszyć"

Ukraina obawia się, że zostanie odcięta od rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją – pisze "The Economist". Według brytyjskiego tygodnika prezydent Wołodymyr Zełenski mimo to liczy, że rozpoczynająca się w piątek Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa będzie dla administracji Donalda Trumpa sygnałem do podjęcia działań w sprawie pomocy Ukrainie.

Brytyjski tygodnik "The Economist" podaje, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski obawia się, że Trump nie będzie go wtajemniczał w swoje plany i zawrze umowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem ponad jego głową.

Zełenski powiedział gazecie, że w dalszym ciągu nie wie, jakie są plany Trumpa wobec Ukrainy, choć od jego powrotu do Białego Domu minęły trzy tygodnie. Z pewnością nie ma on gotowego planu pokojowego, skoro nie konsultował go ze stroną ukraińską – ocenia prezydent Ukrainy.

Zełenski wypowiedział się w ten sposób przed środową rozmową telefoniczną z Trumpem, której tematem były możliwości osiągnięcia pokoju. Wcześniej tego dnia prezydent USA rozmawiał też z Putinem, po czym oznajmił, że obaj uzgodnili natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych i wymianę wizyt na najwyższym szczeblu.

Zełenski obawia się wykluczania z grona wtajemniczonych decydentów

Według tygodnika Zełenski liczy, że rozpoczynająca się w piątek Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa będzie dla administracji Trumpa sygnałem do podjęcia działań w sprawie pomocy Ukrainie. Nastrój jest jednak złowieszczy, biorąc pod uwagę wypowiedzi Trumpa i jego zastępcy, J.D. Vance'a – ocenił tygodnik.

Zełenski przestrzegł władze USA przed wykluczaniem Ukrainy z grona wtajemniczonych decydentów, bo to - jak zaznaczył - byłoby zgodne z zamiarami Putina. - Jeśli Rosja pozostanie sama z Ameryką, Putin z Trumpem i ich zespoły, będą dostawali zmanipulowane informacje - powiedział.

Vance, który będzie kierował amerykańską delegacją w Monachium, powiedział w przeszłości, że "zupełnie nie obchodzi go, co się stanie z Ukrainą". Zełenski w rozmowie z "The Economist" bagatelizował tę wypowiedź, oceniając, że wiceprezydent USA skupia się na sprawach krajowych. Przyznał jednak, że nie zna prawdziwych intencji nowej administracji USA.

Zełenski przestrzega Zachód przed "urojeniami" przywódców

Prezydent Ukrainy jest również zaniepokojony wypowiedziami amerykańskiego sekretarza stanu Marca Rubio, który w styczniu sugerował, że zarówno Kijów, jak i Moskwa muszą dokonać ustępstw dla pokoju. Ukraina jest gotowa do negocjacji, ale tylko gwarancje bezpieczeństwa mogą powstrzymać Rosję przed kolejną agresją – ocenił Zełenski.

Przestrzegł przed dążeniem do szybkiej umowy niekorzystnej dla Ukrainy. Jego zdaniem zachodni przywódcy skupiający się wyłącznie na sprawach krajowych cierpią na "urojenia". - Nikt nie rozumie, czym jest wojna, zanim przyjdzie do jego domu. Nie chcę nikogo straszyć. Ona przyjdzie. Przedstawiam tylko fakty - powiedział.

Autorka/Autor:asty/kg

Źródło: PAP