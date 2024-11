"Jest silnym wojownikiem i lojalnym patriotą". Trump ujawnił kolejną nominację

Kim jest Matthew Whitaker

Whitaker to prawnik i były prokurator federalny, który podczas pierwszej prezydentury Trumpa przez cztery miesiące pełnił obowiązki prokuratora generalnego. Od tej pory był zaliczany do jednego z bliskich współpracowników Trumpa. Należał do America First Legal - organizacji założonej przez bliskiego doradcę Trumpa Stephena Millera, której celem było zaskarżanie do sądów decyzji prezydenta Joe Bidena.