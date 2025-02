Rwanda oskarża sąsiada. "Pojawiły się dowody na nieuchronny atak dużej skali"

Ambasador Rwandy przy ONZ James Ngango podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Praw Człowieka w Genewie odrzucił oskarżenia Demokratycznej Republiki Konga, jakoby to Rwanda była odpowiedzialna za niestabilność we wschodniej części DRK.

Brytyjski dziennik "The Guardian" poinformował w piątek, że we wschodniej Demokratycznej Republice Konga zginęły setki rwandyjskich żołnierzy, co podważa twierdzenia Kigali o braku zaangażowania w walki. Według cytowanych przez dziennik źródeł wywiadowczych, wojskowych i dyplomatycznych, wielu rwandyjskich żołnierzy walczyło ramię w ramię z rebeliantami z ruchu M23.