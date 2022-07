Strzały w centrum handlowym w Kopenhadze. "Kilka osób zostało trafionych"

Duńska policja poinformowała, że wysłała funkcjonariuszy do centrum handlowego w Kopenhadze po otrzymaniu doniesień o strzelaninie. "Padły strzały i kilka osób zostało trafionych" - przekazano w mediach społecznościowych, zapewniając, że służby są na miejscu.

Policja zaapelowała do ludzi w centrum handlowym, aby pozostali na miejscu i czekali na pomoc policji. Poleciła też pozostałym osobom, by nie zbliżały się do tego obszaru.