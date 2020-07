Kolejne zderzenie pociągów w Czechach. Nie żyje jedna osoba

We wtorek wieczorem w miejscowości Czeski Brod w środkowych Czechach piętrowy pociąg osobowy najechał na skład pocztowy, który oczekiwał na wjazd na stację. Około 30 pasażerów zostało rannych, a maszynista pociągu osobowego zmarł. To kolejna katastrofa kolejowa w Czechach w ostatnich tygodniach.

Do zderzenia doszło w pobliżu miejscowości Czeski Brod na głównej trasie kolejowej z Pragi do Kolina. Piętrowy pociąg osobowy, jadący z Pragi do Rzeczan nad Łabą, najechał na ekspresowy skład pocztowy, który w godzinach późnowieczornych i nocnych kursuje między Pragą a Ostrawą. Pociąg pocztowy czekał na zgodę na wjazd na stację w Czeskim Brodzie.