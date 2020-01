Zniknął w Trójkącie Bermudzkim. Zagadka rozwikłana po wielu dekadach

Masowiec SS Cotopaxi został zbudowany w 1918 roku. W swój ostatni rejs wypłynął 29 listopada 1925 z portu w Charleston w Karolinie Południowej i skierował się do kubańskiej Hawany, dokąd miał dostarczyć ładunek węgla. Nigdy nie dopłynął do celu.

Przełom w poszukiwaniach

Historia statku zafascynowała biologa i poszukiwacza podwodnych skarbów Michaela Barnette'a. Amerykanin potrzebował jednak wsparcia. Poprosił więc brytyjskiego historyka Guy’a Waltersa o pomoc w namierzeniu miejsca, w którym mogło dojść do zatonięcia SS Cotopaxi. Brytyjczyk przeanalizował dokumenty dotyczące statku, znajdujące się archiwach firmy Lloyd’s of London - pośrednika ubezpieczeniowego jednostki. Odkrył, że 1 grudnia 1925 roku - krótko przed zniknięciem - statek wysłał sygnał SOS, podając swoją aktualną pozycję. Wiadomość odebrano w Jacksonville na Florydzie, skąd - jak się okazało - udało się namierzyć jednostkę. Miała znajdować się 35 mil morskich (ok. 65 km) na wschód od wybrzeża Saint Augustine w północno-wschodniej Florydzie. W tym samym miejscu, prawie 35 lat temu znaleziono niezidentyfikowany do tej pory wrak, który nazwano "Wrakiem Niedźwiedzia".