Pierwszy taki występ Harris. Odniosła się do Trumpa i Muska

Kamala Harris zorganizowała zespół doradczy i rozważa, czy wystartować w wyborach na gubernatora Kalifornii w 2026 roku, kolejnych wyborach prezydenckich, czy kontynuować karierę poza wybieralnym urzędem - podał "New York Times", powołując się na osobę z otoczenia byłej wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych. W sobotę Harris pojawiła się na wydarzeniu transmitowanym w telewizji po raz pierwszy po przegranych wyborach.

Na początku ubiegłego tygodnia amerykańskie media podały, że była wiceprezydentka podpisała umowę z CAA (Creative Artists Agency) - największą mediową agencją na świecie, która będzie ją reprezentować w kwestii publicznych wystąpień i publikacji książkowych. W sobotę Kamala Harris odebrała nagrodę Chairman's Award wręczaną przez organizację NAACP osobom, które "wyróżniają się w służbie publicznej (…) rozpalają i napędzają wprowadzanie znaczących zmian".

Kamala Harris o Donaldzie Trumpie i Elonie Musku

- Chociaż nie mamy złudzeń co do tego, z czym przyjdzie nam się zmierzyć w tym rozdziale naszej amerykańskiej historii, rozdział ten zostanie napisany nie tylko przez osobę zajmującą Gabinet Owalny, ani przez najbogatszych z nas. Historia Ameryki zostanie napisana przez was, przez nas, przez nas, naród - powiedziała Harris po odebraniu statuetki.

Agencja Reutera podkreśliła, że była wiceprezydentka odniosła się w ten sposób do Donalda Trumpa i jego współpracownika Elona Muska. Z kolei portal NBC News odnotował, że Harris podczas swojego pierwszego telewizyjnego wystąpienia nie odniosła się ani do swojej przegranej w wyborach prezydenckich ani do działań obecnego prezydenta USA.

Kamala Harris odebrała nagrodę Chairman's Award Reuters

Kamala Harris gubernatorką Kalifornii?

Na kilka dni przed przyznaniem Harris nagrody Chairman's Award dziennik "New York Times" - powołując się na osobę z jej otoczenia - podał, że polityczka "rozważa", czy kandydować w przyszłorocznych wyborach na gubernatora Kalifornii, kandydować na prezydenta w 2028 roku, czy pełnić funkcję poza wybieralnym urzędem. Harris "zorganizowała zespół doradczy, w którego skład wchodzą byli pracownicy Białego Domu, doświadczeni stratedzy demokratów, eksperci od polityki, autor przemówień i osoba odpowiedzialna za zbiórkę funduszy" - przekazał "NYT".

Chociaż Harris dotąd unikała odpowiedzi na pytanie, czy będzie ubiegała się o fotel gubernatora, już sam fakt, że wróciła do Kalifornii po opuszczeniu Białego Domu "utrudnił większości pozostałych demokratów pójście naprzód", ponieważ "zdają sobie sprawę, że wszelkie kalkulacje, których teraz dokonują, zostałyby wywrócone do góry nogami, gdyby Harris weszła do wyścigu" - podkreślił nowojorski dziennik, powołując się na swoich rozmówców. Obecny gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, nie będzie mógł się ubiegać o kolejną kadencję.

Joe Biden i Kamala Harris podczas zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych Reuters

Kamala Harris w polityce

Kamala Harris była pierwszą czarnoskórą kobietą, pochodzącą z Południowej Azji, wybraną na stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Harris była senatorką z Kalifornii (w latach 2017-2021), pełniła też funkcję prokuratora generalnego tego stanu (2011-2017).

Źródło: Reuters, NBC News