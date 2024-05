Według dowództwa straży pożarnej mężczyzna przeszedł pomyślnie wszystkie testy psychologiczne, gdy wstępował do jednostki. Niedawno został nagrodzony za swoje stałe zaangażowanie. W mediach społecznościowych zamieszczał swoje zdjęcia w mundurze strażackim.

Zaskoczenie wśród kolegów

Zatrzymanie Mondaki zaskoczyło jego kolegów, którzy oceniali go jako "spokojną osobę" – podała "La Tercera".

- Jesteśmy absolutnie zdruzgotani tym, co się stało. To całkowicie odosobnione zdarzenie i cóż, chcemy to jak najszybciej wyjaśnić. Służymy Valparaiso od ponad 170 lat i nie możemy pozwolić na tego typu sytuacje – oświadczył dowódca Korpusu Straży Pożarnej Valparaiso Vicente Maggiolo.