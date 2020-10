Rok po "rewolcie społecznej" spłonęły dwa kościoły. Prezydent apeluje o "wejście na drogę pokoju"

W związku z aktami przemocy i wandalizmu, do których doszło w niedzielę w stolicy Chile podczas manifestacji w pierwszą rocznicę "rewolty społecznej" przeciw drożyźnie, prezydent kraju Sebastian Pinera zaapelował do obywateli o spokój i jedność. Do wydarzeń w Santiago doszło na kilka dni przed zaplanowanym na 25 października referendum konstytucyjnym.

- Wzywam was do wspólnego odrzucenia przemocy, nienawiści i destrukcji, do wspólnego wejścia na drogę pokoju, jedności i demokracji - tym skierowanym do całego społeczeństwa apelem konserwatywny prezydent Sebastian Pinera zareagował na niedzielne wydarzenia w Santiago de Chile.