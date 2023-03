Bracia Andrew i Tristan Tate mają trafić do aresztu domowego. Decyzja sądu

Kontrowersyjny influencer Andrew Tate i jego brat Tristan mają opuścić areszt i zostać przeniesieni do aresztu domowego ze skutkiem natychmiastowym - orzekł rumuński sąd, na który powołuje się BBC.

Bracia Andrew i Tristan Tate zostali aresztowani 29 grudnia 2022 roku w Rumunii i trafili do aresztu. Śledczy zarzucają im gwałt, handel ludźmi i stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Wraz z nimi zatrzymano dwie kobiety - influencerki, które miały pomagać w werbowaniu kobiet do pracy w branży pornograficznej.

Sąd przedłużał kilka razy decyzję o areszcie o kolejne miesiące. W środę 22 marca zdecydowano, że bracia Tate zostaną za kratami co najmniej do końca kwietnia.

W piątkowym orzeczeniu sądu apelacyjnego w Bukareszcie zdecydowano, że kontrowersyjny influencer Andrew Tate i jego brat Tristan mają zostać zwolnieni z aresztu i przeniesieni do aresztu domowego - podała BBC. Ponadto formę aresztu zmieniono także dwóm aresztowanym influencerkom. To Georgiana Naghel i Luana Radu. Wszystkim czterem nakazano pozostanie w budynkach, w których mieszkają, chyba że mają sądowe pozwolenie na ich opuszczenie.

Prokuratorzy zarzucili braciom Tate, że ci zwabiali swoje ofiary obietnicą związku. Te były następnie zabierane do nieruchomości na obrzeżach Bukaresztu. Jak twierdzą śledczy, tam przy pomocy przemocy fizycznej oraz zastraszania były wykorzystywane seksualnie poprzez zmuszanie ich do tworzenia treści pornograficznych na strony internetowe, co generowało duże zyski finansowe. Śledczy poinformowali, że ustalili personalia sześciu kobiet, które były wykorzystywane seksualnie przez podejrzanych. Prokuratorzy podali również, że jeden z braci zgwałcił jedną z ofiar w marcu 2022 roku. Wtedy ruszyło śledztwo w sprawie braci Tate.