"To była dopiero pierwsza grupa". Łukaszenka o zatrzymanych Rosjanach

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapoznał się z raportem białoruskich służb w sprawie zatrzymania 33 najemników rosyjskiej tak zwanej Grupy Wagnera. Jak powiedział, "to była dopiero pierwsza grupa ze 180 lub 200 osób".

Alaksandr Łukaszenka mówił o tym podczas spotkania z szefem Komitetu Śledczego Iwanem Naskiewiczem. - Przeczytałem raport, to są dokładne dane. I próba ukrycia tych powiązań z Rosją i mówienia, że to niemalże z nami ustalono przyjazd tej grupy, to niepoważne - powiedział prezydent Białorusi.