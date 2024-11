Turysta zaklinował się między skałami. Stracił nogę

Do zdarzenia doszło w sobotę na rzece Franklin w południowo-zachodniej części Tasmanii. 65-letni mężczyzna z Litwy zaklinował się między skałami i pozostawał częściowo zanurzony przez 20 godzin - poinformowała tasmańska policja we wpisie zamieszczonym na Facebooku. Dodano w nim, że decyzję o amputacji nogi rannego podjęto po "wielu próbach" uwolnienia go. 65-latek został przewieziony do miejscowego szpitala. W niedzielę jego stan oceniano jako krytyczny.