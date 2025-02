"To fantastyczny facet". Donald Trump o Andrzeju Dudzie

Bardzo dobre, doskonałe - tak określił spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą Donald Trump. Dodał, że "to fantastyczny facet", a "Polska to wspaniały przyjaciel". Ich rozmowa trwała około 10 minut i odbyła się w sobotę na marginesie konferencji konserwatystów pod Waszyngtonem.

Duda: Trump powiedział, że odwiedzi Polskę

Duda, rozmawiają w sobotę z dziennikarzami , przekazał, że "z satysfakcją przyjął to, że prezydent, (...) przewiduje umacnianie obecności armii amerykańskiej, jeżeli chodzi o Polskę". Poinformował także, że rozmawiał ze swoim amerykańskim odpowiednikiem o tym, jak zakończyć wojnę w Ukrainie . - Prezydent Donald Trump powiedział bardzo stanowczo, że wojna w Ukrainie musi się zakończyć, że to jest w tej chwili jego główny cel - mówił.

Oznajmił także, że gospodarz Białego Domu planuje odwiedzić Polskę. - Powiedział, że odwiedzi Polskę. Jest kwestią techniczną do ustalenia, w którym to będzie momencie - czy to będzie wizyta, która się odbędzie w związku ze szczytem Trójmorza, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Hadze. Trudno jest w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, to też jest kwestia kalendarza prezydenta Stanów Zjednoczonych - wskazywał.