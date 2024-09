Taki widok, dwa pakty i wielka afrykańska wojna na horyzoncie

"Jak dotąd nie udało się nakłonić Etiopii do podpisania jakiegokolwiek wiążącego porozumienia, które dawałoby Egiptowi gwarancje dostępu do wody, co leży w jego interesie bezpieczeństwa narodowego" - zauważył w rozmowie z "Deutsche Welle" Timothy E. Kaldas, zastępca dyrektora waszyngtońskiego think tanku Tahrir Institute for Middle East Policy.