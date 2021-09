Nie ma już ministerstwa do spraw kobiet. Talibowie stworzyli resort promowania cnót

Afgańskie ministerstwo do spraw kobiet od piątku przestało istnieć. Talibowie zamknęli resort, zastępując go ministerstwem promowania cnót i zapobiegania występkom - donosi Agencja Reutera. Za poprzednich rządów talibów instytucja ta pełniła funkcję moralnej policji, stojąc na straży przestrzegania radykalnej interpretacji szariatu.

Kobiety, które do tej pory pracowały w budynku, nie są wpuszczane do środka już od kilku tygodni. - Jestem jedyną żywicielką rodziny – mówiła jedna z byłych pracownic. - Gdy nie ma pracy, co powinna zrobić Afganka? - zastanawiała się.