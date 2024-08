"Wcześniej Trump był 'kulturotwórczy', a teraz to o Kamali powstają memy i virale"

- Kiedy zaczęła się kampania Harris, stało się coś przedziwnego. Nagle wszystkie wątpliwości wyparowały - opowiada Marcin Wrona, wieloletni korespondent "Faktów" TVN w Waszyngtonie. - Nagle pojawiło się coś, co ja pamiętam jeszcze z pierwszej kampanii Baracka Obamy, którą obserwowałem od samego początku, tu na miejscu, w Stanach Zjednoczonych. Pojawił się nagle entuzjazm, uśmiech. Pojawiły się też doniesienia, że gwiazdy wręcz biją się o to, żeby pojawić się na konwencji Partii Demokratycznej. Spotkania wyborcze organizowane są w coraz to większych salach, bo tyle osób chce przyjść na wiece Kamali Harris. To tak, jakby ktoś przełączył pstryczek z dostępem energii. Aż trudno uwierzyć, że te dwie kampanie - Bidena i Harris - dotyczą tego samego rozdania. Zwłaszcza że przecież przy kampanii Bidena Harris była cały czas obecna! Szczerze mówiąc, ja się tego nie spodziewałem. Nie sądziłem, że Kamala Harris wywoła taki entuzjazm - podkreśla Wrona.