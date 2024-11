Diagnoza, recepta i lekarstwo. Doktor Trump chce drugiej operacji

Ta fraza, wypowiedziana przez Trumpa po tysiąckroć na przestrzeni ostatnich lat, to być może najbardziej brzemienne w skutkach zdanie w USA w ciągu ostatniej dekady, które stało się też swego rodzaju politycznym zaklęciem, jakie Trump rzucił na tysiące swoich zwolenników. I chociaż, wraz z jego dojściem do władzy w 2016 roku, nie wszystko się zmieniło tak jak w zaklęciu i jak pewnie oczekiwałby tego sam Trump, to od niemal dziesięciu lat potrafi on czarować swoich wyborców wizją lepszej Ameryki, definiowanej na jego własnych zasadach.