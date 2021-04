"Jarosław Kaczyński mówił, że jestem jedną z osób, na których najbardziej się zawiódł"

Rok temu, tuż przed wybuchem pandemii, przegłosowaliśmy 2 miliardy na TVP. Długo na ten temat rozmawialiśmy i tym elementem, który mnie do tego przekonał - sprawił, że potraktowałem go jako mniejsze zło - to była informacja, że te pieniądze mają służyć przede wszystkim ośrodkom regionalnym TVP. Tak się jednak nie stało. To wszystko poszło zupełnie w inną stronę. Więc tak, czuję się wolny, bo nie muszę już tego firmować.