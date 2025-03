Minister "rozważa" i "dostrzega". A dzieci nadal znikają

O losie dzieci nielegalnie przekraczających polsko-białoruską granicę piszemy w tvn24.pl od poniedziałku. Nastolatki z Afryki (czasem też z Azji) przemierzają szlak uchodźczy bez opieki. Gdy są już w Polsce, trafiają do zamkniętego ośrodka przypominającego więzienie albo do domów dziecka, z których znikają. I nikt nie ma pewności, co się z nimi stało. I nikt ich nie szuka. Nikt nie sprawdza, czy nie stały się ofiarami handlarzy ludźmi, co przy każdym kryzysie uchodźczym jest realnym zagrożeniem.